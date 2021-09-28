Зарубежные ученые прогнозируют отключение интернета из-за корональных вспышек на Солнце

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28 сентября 2021, 17:23 Источник: Вечерняя Москва

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Согласно новому исследованию сотрудников Университета Калифорнии, из-за вспышек активности на Солнце может отключиться мировая сеть Интернет. Исследователи рассказали, что ранее корональные вспышки на звезде Солнечной системы высокой интенсивности в “эпоху интернета” не наблюдались.

Ученые отметили, что подобные явления являются настолько мощными, что могут привести к отключению оборудования всех находящихся на орбите Земли спутников. Ко всему прочему, может полностью быть отключен интернет в связи с повреждением подводных оптоволоконных магистралей.

С иностранными специалистами согласился Борис Шустов, являющийся научным руководителем Института астрономии РАН. Он допустил такой сценарий. Шустов напомнил о произошедшей в 1989 году серьезной вспышке, получившей название “Квебекское событие”. Из-за нее оказались повреждены электросети, потеряли связь со спутниками, перестала работать система безопасности страны.

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