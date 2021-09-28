В Москве открылась выставка «Жизнь с вирусами»

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28 сентября 2021, 15:40 Татьяна Савкина Источник: Национальная научная сеть

Фото: dreamstime.com, Mike Suszycki

Она рассказывает о вирусах и эпидемиях в разные периоды эволюции человечества и способах борьбы с ними.



В павильоне № 67 «Карелия» на ВДНХ начала работу выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами». Гостей экспозиции ждут четыре тематических зала с историческими, аудиовизуальными и интерактивными экспонатами.



В первом из них можно узнать, с какими эпидемиями и пандемиями, унесшими миллионы жизней, уже сталкивалось человечество в своей истории.



Второй зал откроет секреты встречающихся в жизни человека патогенов — от вирусов до прионов. Посетители узнают, как они устроены и чем отличаются друг от друга, как устроены вакцины, сколько времени и каким образом разрабатываются, какие основные мифы и вопросы окружают вакцинацию и что на это отвечает наука.



О том, как работает человеческий иммунитет, что такое коллективный иммунитет, почему он важен и как связан с вакцинацией населения, расскажет экспозиция третьей выставочной зоны.



Последний зал полностью посвящен пандемии сегодняшнего дня — первой в эпоху социальных сетей и массовой коммуникации. В нем можно будет узнать, как эксперты из разных областей, от экономистов до социологов, высказываются о том, как пандемия повлияла на разные общественные явления.

Экспозиция разработана с участием ведущих российских специалистов в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии.



«В Год науки и технологий Политехнический музей выставкой „Жизнь с вирусами“ открывает целую серию экспозиций по проблематике наиболее значимых вызовов современного мира. Выставка проходит в канун 150-летия музея. В следующем, юбилейном для нас году мы намерены активно расширять нашу выставочную программу, используя богатейшие коллекции наших фондов, развивать роль Политеха как главной российской площадки для диалога о науке и популяризации научного знания» — сообщила генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева.



Проект организован при поддержке «Национальной иммунобиологической компании» («Нацимбио») Госкорпорации Ростех.



Экспозицию можно посетить по 20 декабря 2021 года в павильоне № 67 «Карелия» на ВДНХ, график работы выставки: со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00, понедельник — технический день.



Вход на выставку бесплатный.

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