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В Москве открылась выставка «Жизнь с вирусами»

, 15:40 Источник: Национальная научная сеть

В Москве открылась выставка «Жизнь с вирусами»
Фото: dreamstime.com, Mike Suszycki

Она рассказывает о вирусах и эпидемиях в разные периоды эволюции человечества и способах борьбы с ними.

В павильоне № 67 «Карелия» на ВДНХ начала работу выставка Политехнического музея «Жизнь с вирусами». Гостей экспозиции ждут четыре тематических зала с историческими, аудиовизуальными и интерактивными экспонатами.  

В первом из них можно узнать, с какими эпидемиями и пандемиями, унесшими миллионы жизней, уже сталкивалось человечество в своей истории.

Второй зал откроет секреты встречающихся в жизни человека патогенов — от вирусов до прионов. Посетители узнают, как они устроены и чем отличаются друг от друга, как устроены вакцины, сколько времени и каким образом разрабатываются, какие основные мифы и вопросы окружают вакцинацию и что на это отвечает наука.

О том, как работает человеческий иммунитет, что такое коллективный иммунитет, почему он важен и как связан с вакцинацией населения, расскажет экспозиция третьей выставочной зоны.

Последний зал полностью посвящен пандемии сегодняшнего дня — первой в эпоху социальных сетей и массовой коммуникации. В нем можно будет узнать, как эксперты из разных областей, от экономистов до социологов, высказываются о том, как пандемия повлияла на разные общественные явления.

Экспозиция разработана с участием ведущих российских специалистов в сфере вирусологии, эпидемиологии и социологии.

«В Год науки и технологий Политехнический музей выставкой „Жизнь с вирусами“ открывает целую серию экспозиций по проблематике наиболее значимых вызовов современного мира. Выставка проходит в канун 150-летия музея. В следующем, юбилейном для нас году мы намерены активно расширять нашу выставочную программу, используя богатейшие коллекции наших фондов, развивать роль Политеха как главной российской площадки для диалога о науке и популяризации научного знания» — сообщила генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева.

Проект организован при поддержке «Национальной иммунобиологической компании» («Нацимбио») Госкорпорации Ростех.

Экспозицию можно посетить по 20 декабря 2021 года в павильоне № 67 «Карелия» на ВДНХ, график работы выставки: со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00, понедельник — технический день.

Вход на выставку бесплатный.

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