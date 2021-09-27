Гидроэнергия и ветер могут заменить нефть и газ в России

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27 сентября 2021, 19:29 Татьяна Савкина Источник: Национальная научная сеть

Фото из открытых источников

Размер территории в сочетании с различными климатическими условиями и рельефом местности дают России возможности развивать возобновляемые источники энергии.

Такой вывод содержится в международном исследовании, опубликованном в журнале «Energy Reports». В исследовании приняли участие ученые из России, Китая, Индии, Пакистана, Ирландии, Кипра, Омана.

«Сокращение выбросов парниковых газов и развитие возобновляемой энергетики — один из главных приоритетов современных стран», — рассказывает соавтор статьи, инженер-исследователь кафедры «Атомные станции и возобновляемые источники энергии» Уральского федерального университета Эфраим Бонах Агьекум. «Нам потребовалось около года, чтобы изучить имеющиеся теоретические материалы и провести интервью с экспертами в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Это позволило составить наиболее полную картину о состоянии возобновляемой энергетики в России и дать некоторые рекомендации для развития данной отрасли».

Наиболее перспективными направлениями ВИЭ в России являются ветро- и гидроэнергия. Количества электроэнергии, полученной от этих источников, будет достаточно не только для покрытия внутренних потребностей, но и для экспорта в европейские страны. Так, подходящими районами для установки ветряных станций являются территории Северо-Западного, Южного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.

Несмотря на высокий потенциал и рост интереса к сектору возобновляемых источников энергии, их внедрение в России происходит медленно. Главной причиной, по мнению исследователей, является достаточность органического топлива и атомной энергии. Кроме того, необходимы изменения в законодательстве. «Сектор возобновляемой энергетики очень капиталоемкий и во многом зависит от законодательства. Существующих документов в сфере возобновляемой энергетики России недостаточно для ее поступательного развития — подчеркивает исследователь. — Есть объективная необходимость пересмотреть механизм развития ВИЭ на внутреннем и мировом рынках, сделать его более привлекательным для инвесторов и стран, экспортирующих зеленую энергию».

Важную роль в развитии могут играть исследования и разработки российских университетов, учитывающие особенности страны. Эксперты считают, что применение иностранных конструкций для получения электроэнергии в суровых климатических условиях может оказаться неэффективным. Разработка более эффективных технологий требует от ученых не только инженерных знаний, но и учета местных погодных условий.





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