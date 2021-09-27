Уральские ученые испытают демонстратор двигателя для многоразовой ракеты

Аргументы Недели → Наука 13+

27 сентября 2021, 18:21 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

В разработке участвуют специалисты Южно-Уральского государственного университета.

1 октября на площадке Научно-исследовательского института машиностроения (Нижняя Салда) будут произведены демонстрационные пуски двигательной установки с центральным телом. Она представляет собой 16 объединенных ракетных двигателей.

Двигатель для многоразовой ракеты — это проект Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Над ним работают ученые ЮУрГУ, а также Научно-исследовательский институт машиностроения, Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева, Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова.

Накануне запуска главные редакторы ведущих изданий Челябинской области смогут принять участие в «Большой редакции», гостем которой станет проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам, директор Политехнического института ЮУрГУ Сергей Ваулин. Мероприятие состоится завтра, 28 сентября, начало в 11 часов.

Трансляция «Большой редакции» будет вестись в группах в социальных сетях: «МК-Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск», «Губерния», «Миасский рабочий», «Копейский рабочий». Зрители смогут направить свои вопросы Сергею Ваулину.

Напомним, что «Большая редакция» — это проект медиахолдинга «Гранада Пресс», партнером проекта выступает Челябинская областная универсальная научная библиотека.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости