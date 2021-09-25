WSJ: комиссия журнала Lancet распустила группу исследователей происхождения COVID-19

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25 сентября 2021, 18:39 Источник: wsj.com

фото: pixabay.com

Председатель комиссии по коронавирусной инфекции COVID-19 журнала Lancet, профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс распустил группу исследователей, изучавших происхождение вируса SARS-CoV-2. Американского профессора встревожили отношения исследовательской группы с организацией EcoHealth Alliance.

По данным газеты Wall Street Journal, эта базирующаяся в Нью-Йорке некоммерческая организация ранее использовала американские средства для исследования коронавирусов летучих мышей совместно с институтом вирусологии в городе Ухань, где в Китае в 2019 году и зафиксировали первую вспышку коронавирусной инфекции нового типа.

По словам руководителя комиссии по коронавирусу, он не хотел рабочую группу, которая имеет очевидное отношение к одному из главных пунктов этого исследования происхождения, каким стала организация EcoHealth Alliance.

Сакс подчеркнул, что комиссия продолжит изучать происхождение SARS-CoV-2, подготовит доклад в 2022 году.

Президент EcoHealth Alliance Питер Дасзак до июня возглавлял рабочую группу, а некоторые из ее членов ранее сотрудничали с ним или организацией.

Как написала газета, Дасзак — противник лабораторной версии происхождения вируса. Он посещал Ухань в составе международной группы экспертов ВОЗ, после чего организация опубликовала всю версию доклада. Утечку SARS-CoV-2 из лаборатории там назвали "крайне маловероятной", в вирус якобы передался человеку от летучих мышей через другое животное.

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