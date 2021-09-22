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Учёные: почему водоросли стали причиной пермского вымирания

, 20:06

Учёные: почему водоросли стали причиной пермского вымирания
Фото: pixabay.com

Как пишет журнал Nature Communications, учёные из Швеции и США рассказали, как токсичным сине-зелёным водорослям удалось стать причиной крупнейшего вымирания живых организмов за всю историю человечества.

Исследователи из Университета Небраски и Шведского музея естественной истории выяснили, что после первых событий вулканизма планету заполонили токсичные сине-зелёные водоросли.

Причиной этого стало то, что около 252 миллионов лет назад вымерли детритофаги, которые питались разлагающимся органическим материалом. Из-за этого остановить нашествие цветущих токсичных водорослей было нельзя, пишет NEWS.ru.

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