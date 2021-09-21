Челябинцев приглашают на фестиваль науки «КСТАТИ»

Аргументы Недели → Наука 13+

21 сентября 2021, 07:50 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Он пройдет 23, 24 и 25 сентября на разных площадках города. В программе запланированы телемост между Челябинском и Владимиром, экскурсия по Историческому музею Южного Урала, презентации книг, встречи с авторами книг, ток-шоу, театральная постановка, нейропробежка и многое другое. Полная программа опубликована на сайте.

Экспертами фестиваля станут военный врач, токсиколог, медицинский блогер Алексей Водовозов; зам. по коммуникации руководителя Центра Компетенций НТИ по новым и мобильным источникам энергии при ИПХФ РАН Алексей Паевский; врач лучевой диагностики, младший научный сотрудник Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы Анна Хоружая; доцент МИФИ Егор Задеба и многие другие.

Участие в фестивале бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Добавим, что организатором фестиваля выступает Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Информационный партнер — «Гранада Пресс»

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