Химикаты в овощах и фруктах будут искать при помощи современной техники

Аргументы Недели → Наука 13+

20 сентября 2021, 15:10

Российские учёные работают над созданием прибора, позволяющего определить наличие во фруктах и овощах наличие опасных химикатов. В настоящее время определить их наличие можно только в лабораторных условиях. Специалисты из НИУ ИТМО разработали сенсоры, которые могут прогнозировать фрукт или овощ на содержание опасных элементов прямо в магазине. В дальнейшем учёные определят базу патогенных веществ и разработают паспорта допуска каждой «субстанции».



Для разработки соответствующего оборудования и документации понадобится время. Специалисты активизировали работу после гибели двух людей в Москве. Предварительно, они отравились арбузом, в котором обнаружили яд для борьбы с насекомыми. Учёные хотят создать карманный анализатор. Сейчас уже имеется возможность обнаружения нитратов в овощах и фруктах. Но позже возможности прибора будут расширяться.



За рубежом учёные также проводят работы по созданию портативных аналитических устройств. Особенность российской разработки состоит в том, что им сможет пользоваться любой человек, не имеющий специального химического образования.





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