Южноуральские ученые работают над созданием «Арктического автобуса»

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9 сентября 2021, 10:31 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Челябинская область выполняет 17 проектов в рамках Уральского научно-образовательного центра мирового уровня.

Губернатор Алексей Текслер принял участие в научной сессии центра «Передовые производственные технологии и материалы». Мероприятие было приурочено к Дням науки в Челябинской области.

Одним из приоритетных в деятельности центра является научное направление. Как сообщил Алексей Текслер, ученые Южного Урала ведут 17 проектов. Среди основных разработок названы четыре: семейство транспортных средств «Арктический автобус»; система управления комплексным транзисторным преобразователем; двигательная установка и система управления с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с многоразовой ракетой-носителем; система управления экологическими рисками промышленных предприятий.

Всего в Уральский научно-образовательный центр входит 18 организаций из Челябинской области, три из них — это высшие учебные заведения.

Пресс-служба правительства отмечает, что для поддержки проектов используются средства областного бюджета, а также частных инвесторов. В прошлом году суммарно было привлечено около полумиллиарда рублей.

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