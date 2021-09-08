На Южном Урале поддержали инициативу об уменьшении бумажной работы в науке

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8 сентября 2021, 12:42 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Эксперты считают, что молодым ученым нужно дать возможность посвящать исследованиям больше времени.

Во время встречи с молодыми специалистами петербургского «Курчатовского института» руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила освободить молодых ученых от ведения отчетности и заполнения документации. Этого можно достичь за счет изменения конкурсной процедуры на научные исследования.

Актуальность этой проблемы подтверждают южноуральские ученые. По мнению академика РАН, заслуженного врача РФ, и.о. ректора Южно-Уральского медицинского университета, излишняя забюрократизированность системы может вызвать отторжение у молодых специалистов и они станут отказываться от проведения исследований. С этой точкой зрения согласен преподаватель факультета экологии Челябинского государственного университета Дмитрий Двинин. Он получил более 1,4 миллиона рублей в виде грантов на два научных проекта, направленных на улучшение экологической ситуации на Южном Урале.

«Исследователи не должны неделями, а иногда и месяцами, заполнять различную документацию, готовить отчеты в нескольких вариациях, собирать подписи, справки. В моем понимании идеальная модель отчета по исследовательской работе должна заключаться в ее публикации в каком-либо научном издании», — считает Дмитрий Двинин.

Эксперты считают, что в последнее время бумажная нагрузка снижается, в том числе благодаря применению электронного документооборота.

Добавим, что Елена Шмелева также предложила создать новую модель аспирантуры, которая предполагает более высокую мобильность ученых, и подчеркнула важность сотрудничества с индустриальными партнерами и своевременной апробацией научных результатов.

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