Яйца новой породы кур будут использоваться при производстве вакцин

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6 сентября 2021, 16:12

Российским учёным из Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ) удалось вывести породу кур, яйца которых будут использоваться при производстве вакцин и ветеринарных препаратов. Такие яйца отличаются внушительным объёмом особой жидкости, где происходит размножение клеток вируса. Иммунитет в такой среде отсутствует.



Учёные доказали, что яйца могут использоваться для производства вакцин от двух известных штаммов гриппа. Потребность России в производстве противогриппозных вакцин составляет более 150 миллионов доз в год, сообщает Россельхознадзор. Помимо этого их будут применять при создании ряда важных лекарств для сельскохозяйственных животных.



Сами птицы отличаются морозоустойчивостью и выносливостью. Они не болеют лейкозом, который очень часто встречается среди представителей пернатых. В настоящий момент выведенная порода кур проходит регистрацию.





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