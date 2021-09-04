Российские космонавты Новицкий и Дубров провели в открытом космосе семь часов

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4 сентября 2021, 08:40 Источник: Роскосмос

фото: vk.com/roscosmos

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров провели в открытом космосе почти восемь часов.

Трансляцию вел "Роскосмос". В пятницу, 3 сентября, в 17:35 мск космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте Международной космической станции (МКС) и начали выбираться на внешнюю поверхность станции.

Продолжительность внекорабельной деятельности космонавтов составила 7 часов 54 минуты.

За это время космонавты подключили кабели системы электроснабжения к новому российскому модулю "Наука", смонтировали перекидной поручень на втором приборно-грузовом отсеке по 3-й плоскости модуля "Наука", а также подключили кабель Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю.

В ночь на субботу они завершили выход в открытый космос и вернулись на борт МКС.

По данным "Роскосмоса", для Новицкого, и для Дуброва это была вторая внекорабельная деятельность в космической карьере, предыдущую они выполнили в начале июня 2021 года.

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