Единая платформа поможет привлечь ученых в вузы Челябинской области

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2 сентября 2021, 10:07 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

С идеей создания площадки для научных кадров выступила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Предполагается, что платформа позволит ученым, которые решают национально значимые задачи, получить доступ к необходимой инфраструктуре. Елена Шмелева отметила, что подобная программа уже работает на базе «Сириуса». Она позволяет научным сотрудникам со всей страны получать доступ к инфраструктуре образовательного центра.

Инициатива вызвала интерес у высших учебных заведений Челябинской области. Как рассказал проректор по научной работе ЮУрГУ Антон Коржов, благодаря единой платформе сотрудники вуза смогут быстро найти партнеров и необходимое оборудование для выполнения исследовательских проектов. В свою очередь, другие образовательные учреждения будут иметь возможность познакомиться с возможностями Южно-Уральского государственного университета, имеющего статус научно-исследовательского учреждения.

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