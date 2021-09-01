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Искусственный интеллект переживёт человека, но спасёт его информационную сущность

, 10:59

Искусственный интеллект переживёт человека, но спасёт его информационную сущность

В 2011 году искусственные нейронные сети впервые решили задачи распознавания изображений не хуже человека. А уже к 2015 году они научились выполнять многие интеллектуальные задачи лучше человека. Уже сегодня благодаря глубоким нейросетям, в принципе не осталось таких задач, которые мог бы решить человек и не мог бы решить искусственный интеллект (ИИ).

ИИ чаще всего понимается как замена человека. В Японии, например, уже заменяют финансистов, банковских работников, бухгалтеров. Не так уж много областей, в которых целесообразно полностью заменить людей роботами и программами: транспорт, видеонаблюдение, опасные производства… Это нужно там, где машинная надёжность, точность и способность работать, не уставая, позволят обеспечить безопасность людей. А вот внедрять функциональный ИИ в помощь людям нужно везде, где получится это сделать, и как можно скорее.

ИИ обладает лучшими, более точными характеристиками, чем люди. Может ли он ошибиться и навредить человеку? Конечно, может. Но функциональный ИИ – это всего лишь программа или устройство. Он не принимает решений, а только исполняет их. Ответственность за ошибки функционального ИИ несут люди.

Сильный ИИ предполагает искусственную личность – настоящую, как у человека. Имеющую желания, страхи, собственное мнение. Часто спрашивают: для чего нужен сильный ИИ? С практической точки зрения ни для чего. Мы не знаем, возникнет ли сильный ИИ, но если возникнет, то относиться к нему нужно будет так же, как к человеку.

Сильный искусственный интеллект - это единственная возможность человечества – не как биологического вида, а как информационной сущности – не погибнуть. Наш вид заперт на Земле. Илон Маск боится сильного ИИ и хочет обеспечить выживание человечества путём распространения людей по Вселенной, но будем реалистами: наше биологическое расселение едва ли возможно. А вот сохранение человечества как информационной сущности – совсем другое дело, это гораздо более реально. Сильный ИИ станет нашим наследником.

Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».

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