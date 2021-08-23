Какими исследованиями будет заниматься Челябинский межуниверситетский кампус

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23 августа 2021, 13:13 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото предоставлено пресс-службой ЮУрГУ

Он объединит два региональных вуза: ЮУрГУ и ЧелГУ.

Издание «Полит 74» опубликовало авторскую колонку ректора Южно-Уральского государственного университета Александра Шестакова. В материале он рассуждает об уникальности проекта по созданию в Челябинске межуниверситетского кампуса мирового уровня.

По его словам, основными направлениями исследований, которые будет развивать кампус, станут искусственный интеллект, информационная безопасность, биометрия, робототехника, экология, медицина и фундаментальные науки.

Александр Шестаков добавил, что победа Челябинска в федеральном конкурсе по отбору городов, в которых появятся межуниверситетские кампусы, это серьезное достижение для всего Южного Урала.

«В этом огромная заслуга нашего губернатора Алексея Текслера. Правительство Челябинской области уже объявило, что будет проведен международный конкурс на разработку архитектурных решений нового межуниверситетского кампуса в Челябинске», — подчеркнул ректор ЮУрГУ.

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