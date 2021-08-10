В NASA объяснили, почему в 2024 году не будет высадки астронавтов на Луну

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10 августа 2021, 18:56 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Высадка астронавтов на Луну в 2024 году невозможна по ряду причин. Причины, почему не будут высадки астронавтов на спутник Земли, указаны в докладе генерального инспектора национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пола Мартина.

Первая из них - задержка в разработке скафандров. Осуществляющий надзор за деятельностью NASA Пол Мартин пояснил, что, согласно планам NASA, первые два готовых к полету новых скафандра должны быть изготовлены к ноябрю 2024 года, но управление "сталкивается со значительными трудностями в достижении этой цели". Задержка по запланированным работам составляет 20 месяцев. Она связана с нехваткой финансирования, последствиями пандемии и техническими проблемами.

По данным инспектора, скафандры будут готовы к полетам не ранее апреля 2025 года.

Мартин сообщил и о других причинах задержки, которые выявила ревизия, в том числе значительные задержки в других крупных программах, необходимых для высадки на Луну, включая разработку ракеты-носителя Space Launch System (SLS), корабля Orion.

Как отметил Мартин, недавнее опротестование решения по контракту на посадочный модуль также не позволят осуществить посадку в 2024 году.

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