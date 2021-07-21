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В тающих ледниках Тибета учёным из США удалось обнаружить неизвестные науке древние вирусы

, 13:56 Источник: РИА Новости

В тающих ледниках Тибета учёным из США удалось обнаружить неизвестные науке древние вирусы
Serguei Fomine/Global Look Press

Ученым удалось найти в двух образцах льда, возраст которых составляет 15000 лет, десятки видов древних вирусов. О существовании многих из них специалисты не знали до настоящего времени.

Находка принадлежит американским биологам из Университета штата Огайо. Образцы они взяли с Тибетского плато на территории КНР. Результаты работы ученых появились на страницах журнала Microbiome.

В своей работе специалисты из США внимательно изучили керны льда, которые взяли шесть лет назад в западном Китае. В них ученым удалось выявить генетические коды 33 вирусов. Из этого числа 28 являются совершенно новыми, которые отличаются от всех современных вирусов.

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