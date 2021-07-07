В ближайшие 4 месяца в мире появится 20 мутаций коронавируса

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7 июля 2021, 10:26

Американские учёные иммунологической компании Vir Biotechnology считают, что в ближайшие четыре месяца в мире появится более двух десятков мутаций коронавируса. Они очень быстро будут распространяться по странам. К такому выводу учёные пришли после запуска разработанной прогностической модели. Она позволяет предугадывать появление новых мутаций в Spike-белке коронавируса.



Такие возможности способствуют оперативной разработке новых вакцин для будущих штаммов. Учёные заявляют о высокой точности своих расчётов. Прогнозирование строится на исследованиях, собранных по всему миру. Исследователи уже проверили надёжность своей модели. Существующие на планете мутации были предсказаны вирусологами несколько месяцев назад. Так было известно заранее о появлении штамма «Дельта».



Мутации вируса происходят постоянно. При этом их большая часть, к счастью, не меняет поведение самого вируса.





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