Россия на пороге новой технологической революции

Аргументы Недели → Наука 13+

23 июня 2021, 16:02

В стране есть несколько крупных направлений науки, куда выделяются большие средства. Это, во-первых, генетика. В России созданы генетические центры мирового уровня. Один из них возглавляет НИЦ «Курчатовский институт». Также созданы центры мирового уровня по математике. Во главе одного из них стоит Московский государственный университет. Во главе другого – Математический институт имени В.А. Стеклова. Это флагманы нашей фундаментальной математики. В каждый такой центр входит несколько организаций. На данный момент запускается программа по созданию и развитию целой серии синхротронов и нейтронных источников. Ожидается настоящий прорыв в материаловедении.



В основе новой технологической революции лежит широкое внедрение цифровых аддитивных технологий и производств на их основе. Это концептуальная вещь, это путь к новому подходу построения объектов. До сих пор любое производство, любое создание нового объекта основывалось на том, что берётся кусок вещества – металла, дерева, камня – и удаляется всё лишнее, получается продукт. Этот метод создаёт огромное количество отходов. И на каждом этапе прохождения изделия – от болванки, грубой заготовки до конечного изделия – снова и снова возникают отходы. Теперь развивается другая концепция, где мы строим вещество из составных частей. Нанотехнологии дали нам возможность строить вещество, начиная с атомарно-молекулярного уровня с наперёд заданными свойствами. Математики знают, как смоделировать вещество, а физики и химики знают, как сложить его буквально из атомов. Но кроме вещества есть ещё форма будущего изделия. Его можно спекать с помощью лазера или мощного электронного пучка, и послойно, на уровне атомарных слоёв, выстраивать, наплавляя один на другой. И это не фантастика, это уже делается на практике. Мы сейчас активно развиваем такие методы в медицине – для создания имплантов и формирования биоткани. Эта область сейчас активно развивается. Темпы роста здесь выше, чем были в 50–60-е годы прошлого века, когда вставала на ноги индустрия полупроводников, в итоге изменившая мир.



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