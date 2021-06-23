Космонавт Геннадий Падалка заявил, что все серьезные технические проблемы на МКС связаны с российским сегментом станции

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23 июня 2021, 14:03 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Участник пяти космических экспедиций, Герой России Геннадий Падалка сообщил, что все серьезные технические сбои последних лет на МКС связаны исключительно с российским сегментом (РС) международной космической станции.



Он подчеркнул, что, говоря о МКС как стареющем космическом объекте, необходимо разделять сегменты станции в целом и, в частности, российский сегмент.



«Сегмент партнеров, который составляет 3/4 всей МКС, построен по самым современным технологиям, по совершенно иной и отличной от российского сегмента внутренней и внешней компоновке и архитектуре, с элементами робототехники, которая нам и не снилась. Кстати, ресурс его значительно превышает ресурс РС МКС. Знаю все из личного опыта, так как проходил подготовку в NASA (США), ESA (Европейский союз), JEXA (Япония) и CSA (Канада) до уровня эксперта (специалиста). Наш сегмент, увы, – это технологии конца 70-х, начала 80-х годов прошлого столетия», - отметил Геннадий Падалка.



«Весь вал серьезных отказов и технических проблем последних лет связан только с РС МКС», - добавил летчик-космонавт.



Он также опроверг утверждение о том, что Россия является единственным связующим звеном между МКС и Землей, и что без наших «Прогрессов» и «Союзов» существование МКС невозможно.



«Прежде чем закрывать программу Space Shuttle, партнеры обеспечили свой сегмент собственными грузовыми кораблями: ATV (Европа) с 2008 года и полезной нагрузкой 7,5 т; HTV (Япония) с 2009 года и полезной нагрузкой 6 т; Dragon (США, компания SpaceX) с 2012 года и полезной нагрузкой до 6 т; Cygnus (США, компания Orbital Sciences Corporation) с 2013 года и полезной нагрузкой до 3,5 т. Наши грузовые корабли «Прогресс» с полезной нагрузкой до 2–2,5 т за последнее десятилетие доставили на МКС в несколько раз меньше груза и в основном снабжали только российский сегмент МКС», - рассказал Геннадий Падалка.



Летчик-космонавт отметил также различия между американскими и российскими скафандрами.



«При выходе в открытый космос вся работа выполняется только руками. Перчатки в нашем скафандре всего лишь двух размеров. У партнеров перчатки шьются индивидуально для каждого оператора, причем с возможностью регулировки объема и длины каждой фаланги всех пальцев. Перчатки у них более чувствительны и позволяют выполнять операции, требующие высокой точности.



У партнеров часто в открытый космос выходят женщины, прекрасно справляясь с работой. Для того чтобы выйти женщине в нашем скафандре, она должна обладать антропометрическими и физическими данными мужчины. В ЦПК не всегда проходят сертификацию для работы в нашем скафандре даже мужчины», - сообщил космонавт.



«Для меня как оператора оба скафандра великолепны. Но по совокупности всех сравнений американский скафандр для партнеров безусловно предпочтительнее», - уточнил Падалка.





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