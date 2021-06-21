Ученые пришли к выводу, что скорость старения людей неизменна

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21 июня 2021, 19:11 Источник: nplus1.ru

Фото: pixabay.com

В журнале Nature Communications опубликована работа биологов в которой утверждается, что люди, как и другие приматы, стареют с фиксированной скоростью. В своем исследовании ученые отмечают, что, чем дольше живет вид, тем синхроннее умирают его представители.



В ХХ веке люди стали жить дольше, но за последние двадцать лет новых рекордов по долгожительству никто не поставил. Люди начинают умирать позже, при этом мы не стали медленнее стареть. Группа ученых под руководством Сьюзан Альбертс (Susan Alberts) из Университета Дьюка решила проверить, насколько постоянна скорость старения у людей как у вида.



Считается, что большинство видов-долгожителей развиваются медленно, производят мало потомства, а иногда и обмен веществ у них медленнее, чем у короткоживущих видов. Но если скорость старения зависит от такого большого набора признаков, то в пределах каждого конкретного вида она должна быть постоянной. В таком случае скорость старения у людей тоже должна быть постоянной и не стоит надеяться на то, что она постепенно замедляется, например, по мере улучшения условий жизни.



Сьюзан Альбертс совместно с коллегами собрала данные по продолжительности жизни у шести родов приматов с разных континентов, а также у девяти популяций людей, среди которых были выборки с XVII по XX века и две выборки современных охотников-собирателей.



Ученые пришли к выводу, что у всех изученных ими приматов (и людей в том числе) существует прямая корреляция между ожидаемой продолжительностью жизни (lifespan expectancy) и сходством в продолжительности жизни (lifespan equality). Иными словами, чем больше в среднем живут представители вида, тем меньше различается время их смерти, то есть все они умирают примерно на одном и том же отрезке жизни. Это позволяет предположить, что по мере роста продолжительности жизни все приматы приближаются к своему биологическому пределу, за которым все особи популяции умирают в одном и том же возрасте.



Исследователи построили компьютерную модель, которая лучше всего описывала динамику смертности в каждой популяции. В нее вошло несколько параметров: общая для всех фоновая смертность, детская смертность и «градус» ее снижения, а также смертность взрослых и «градус» ее роста.



Оказалось, что гипотеза инвариантной скорости старения, судя по всему, верна у приматов. Несмотря на то, что скорость роста смертности у взрослых особей немного колеблется в пределах рода, эти колебания сильно меньше, чем отличия во всех других параметрах смертности. То есть скорость старения — это самое консервативное свойство смертности у приматов, наименее склонное к изменениям.



Еще один вывод ученых заключается в том, что отодвинуть приближение к предельной продолжительности жизни можно в основном через скорость старения. Но она сложнее всего поддается изменению. До сих пор люди влияли на два других параметра: детскую смертность — благодаря борьбе с инфекциями — и общую фоновую смертность — благодаря развитию экстренной медицины и улучшению качества жизни. Но эти параметры не меняют скорость, с которой люди продолжают приближаться к предельной продолжительности жизни, а скорость старения человеческого организма осталась прежней. Ее изменить внешними вмешательствами не получится — и только время нам сможет показать, добьется ли медицина того, что не смогла эволюция.





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