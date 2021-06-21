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Обнаружилось, что с 2013 года китайскими учёными написаны диссертации о вирусах, схожих по характеру с SАRS-CoV-2

, 17:15

Обнаружилось, что с 2013 года китайскими учёными написаны диссертации о вирусах, схожих по характеру с SАRS-CoV-2

Международная группа DRASTIC объединила специалистов со всего мира для изучения происхождения коронавируса.

В неё входит руководитель компании по генной терапии Youthereum Юрий Дейгин, являющийся автором крупной работы по происхождению коронавируса. Специалисты его группы представили миру факты лабораторной утечки вируса. По мнению исследователей, в 2019 году уханьский Институт вирусологии удалил базу геномов имеющихся вирусов. Возможно, в этот период и произошли первые случаи заражения инфекцией.
 
Обнаружилось, что с 2013 года китайскими учёными были написаны диссертации о вирусах, схожих по характеру с SАRS-CoV-2. Дейгин в соцсетях создал группу, в которой ведёт обсуждением версий происхождения коронавируса. Участники группы - программисты и сотрудники вузов из разных стран - помогают добывать информацию, связанную с коронавирусом, из открытых источников. Именно программисты заметили, что руководство китайского института заблокировало доступ к базе вирусов.

Учёные до сих пор не могут сойтись во мнении относительно происхождения коронавируса. Но если его искусственное происхождение будет доказано, то Китаю придётся крупно раскошелиться.

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