Челябинские ученые и эксперты обсудят актуальные новости науки

Аргументы Недели → Наука 13+

21 июня 2021, 09:28 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Южноуральцы могут стать зрителями уникального ток-шоу.

29 июня состоится очередной выпуск научно-популярного журнала «Язык Эйнштейна». Мероприятие в формате научного ток-шоу проводит Информационный центре по атомной энергии (ИЦАЭ).

В этот раз ученые и эксперты обсудят несколько тем: квантовую линию связи между Москвой и Санкт-Петербургом, «искусственное солнце», молекулярную сборку, отслеживающую инопланетную жизнь, а также первый ускоритель частиц для лечения рака. Южноуральцы услышат мнения старшего научного сотрудника лаборатории сенсорики НОЦ «Цифровая индустрия», доцента кафедры оптоинформатики Института естественных и точных наук Южно-Уральского государственного университета Александра Герасимова; заведующей лабораторией молекулярно-клеточной радиобиологии Уральского научно-практического центра радиационной медицины ФМБА России, доцента биологического факультета Челябинского государственного университета Евгении Блиновой; пресс-секретаря Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, доцента кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Лии Захаровой. В качестве модератора выступит победитель Лиги чемпионов игры «Мозгобойня», член Союза журналистов России Рифат Абдрашитов.

Мероприятие начнется в 19:30, адрес площадки — ИЦАЭ Челябинска (ул. Энгельса, 107, первый этаж, вход со стороны сквера Александровский, по пандусу). Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Информационный партнер устного журнала — медиахолдинг «Гранада Пресс»

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