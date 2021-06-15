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«Апендиковидс». Ещё одно последствие после COVID-19

, 17:24

«Апендиковидс». Ещё одно последствие после COVID-19

Повышенная активность иммунной системы и ухудшение состояния сосудов после COVID-19, по предположению специалистов Сеченовского университета, Национального медицинского исследовательского центра радиологии и НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, вызывает воспаление аппендикса.

Российские учёные предполагают, что лимфоидный аппарат аппендикса, как и остального кишечника, реагирует на COVID-19. Однако то, что это провоцирует воспаление, утверждать пока не могут. Для проведения исследований и подтверждения теории понадобится как минимум пять лет. Достоверно известно, что вирус иногда вызывает отёк тканей и тромбообразование в аппендиксе. Поэтому нужно насторожиться, когда в постковидном периоде беспокоит желудочно-кишечный тракт. Нельзя исключать аппендицита, и лучше пройти диагностику.

Кроме того, коронавирусная инфекция вызывает «ложный аппендицит» - состояние, когда боль в животе настолько резкая, что ее можно принять за признак воспаления червеобразного отростка.

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