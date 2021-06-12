Ученые из ЦЕРН предложили возвести гигантский коллайдер на Луне

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12 июня 2021, 19:15 Источник: Naked Science

pixabay.com

Зарубежные ученые оценили возможность возведения в будущем огромного коллайдера частиц на Луне. По словам Франка Циммермана из ЦЕРН и Джеймса Бичема, сотрудника Университета Дьюка, в обозримой перспективе вряд ли удастся реализовать такую идею. Соответствующий материал появился на страницах arXiv.org.

При этом ученые подчеркнули, что реализация данного проекта даст возможность сталкивать частицы с энергиями приблизительно 14 квадриллионов электронвольт. По словам специалистов, это в несколько тысяч раз мощнее, нежели в Большом адронном коллайдере.

Ученые отметили, что появление коллайдера на спутнике нашей планеты потребует строительства сооружений на глубине. Это необходимо для того, чтобы им не грозил урон от микрометеоритов и космической радиации.

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