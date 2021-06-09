Конгресс США ограничит сотрудничество с Россией в сфере науки

Аргументы Недели → Наука 13+

9 июня 2021, 11:54

Для своих учёных Белый дом выделит на ближайшие пять лет 100 млрд долларов. По мнению политиков, шпионы воруют у США технологии, поэтому внешние контакты учёных нужно заблокировать. В список «недружественных государств» попали Россия, Китай, Иран и Северная Корея.



Все совместные с американцами проекты в области науки должны быть прекращены. Иностранные учёные на американские гранты создают в своих государствах уникальные перспективные лаборатории. Но основные законы, регулирующие научную сферу, были приняты ещё в прошлом веке. Их основным принципом является открытость коммуникаций и общение учёных. Настоящая наука не имеет границ.



Из-за ухудшения отношений с Америкой Россия изучает вопрос отказа от участия в космическом проекте МКС и создании собственной станции. А ведь космос является своего рода символом единения государств, считает президент РАН Александр Сергеев. Такой же проблемой является климат, где необходимы усилия всех государств. Россия и США являются странами с большой территорией, поэтому совместно изучение изменений климата, природы является задачей вне политики.





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