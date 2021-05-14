Выпускников медицинских вузов заинтересовало научное изучение коронавируса

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14 мая 2021, 11:32

Член-корреспондент РАН, зав. кафедрой пульмонологии Первого медицинского университета имени Сеченова Сергей Авдеев рассказал об особенностях протекания коронавируса в России. По его мнению, заболевание до настоящего времени ещё очень слабо изучено. Врачи не могут дать точного ответа, почему одни пациенты переболевают легко, а другие - с тяжёлыми последствиями.

Течение болезни в большинстве случаев имеет непредсказуемый сценарий. В ближайшие дни в Красноярске состоится конференция медиков, которые смогут обменяться опытом и знаниями по лечению, профилактике ковида.



Специалистов особо интересуют вопросы ранней диагностики осложнения, меры по снижению риска тяжёлого течения болезни и последствий.

Примечательно, что осознание серьёзности проблемы для каждого человека наступает после перенесённого заболевания. Авдеев считает, что населению необходимо вакцинироваться и продолжать соблюдать эпидемиологические меры. Российские учёные смогли создать вакцину, которая даёт большие шансы спастись от беды.



Схема лечения постоянно отрабатывается и улучшается. В России уже разработаны высокотехнологичные препараты, позволяющие проводить полноценную кислородотерапию. Данное медицинское оборудование имеется во всех регионах страны.



Тема коронавируса стала настолько актуальной, что многие выпускники медицинских вузов проводят научные исследования по ней, заключил Авдеев.





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