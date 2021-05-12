Учёный назвал способы продления качества жизни

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12 мая 2021, 17:59

Профессор американского Университета Ратгерса Алексей Рязанов разработал основные принципы «здорового старения» человека. Учёный считает, что причины старения до настоящего времени остаются слабо изученными. Поиск новых способов продления качества человеческой жизни проводился в течение нескольких лет на мышах.



В эксперименте использовалось более 20 тысяч долгоживущих грызунов. Стоимость исследования была оценена в 10 миллионов долларов. Учёным удалось исследовать более тысячи различных препаратов, витаминов, добавок и соединений. В результате опыта была получена важная информация об эффективности препаратов и их положительном воздействии на организм. Оказалось, что жизнь продлевают хелаторы и ксенобиотики. Они удаляют из организма шлаки и токсины, очищая клетки.



В результате комплексного анализа и эксперимента жизнь мышей стала более длительной и комфортной. По сравнению с обычными сородичами они отличались большей активностью. В настоящее время учёные со всего мира изучают результаты опыта и пытаются внедрить его в практику.



Несмотря на множественные приглашения зарубежных институтов и лабораторий до 2017 года Рязанов работал в России. Переехать в США пришлось, чтобы организовать с группой выдающихся учёных биологическую лабораторию.





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