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Таблетка от старости может быть изобретена, но инвесторы не хотят вкладываться – знают, что сами до нее не доживут

, 09:23 Источник: Российская газета

Таблетка от старости может быть изобретена, но инвесторы не хотят вкладываться – знают, что сами до нее не доживут
Фото: Pixabay

Российский и американский ученый, профессор Гарвардской медицинской школы Леонид Пешкин руководит группой, исследующей проблемы старения и продолжительности жизни. Вероятно, когда-нибудь будет создано лекарство, приняв которое человек сможет избежать смерти из-за возраста.

Пешкин утверждает, что не видит в смерти ничего естественного. По его мнению, это ошибка природы. Старение – это не биологическая необходимость, ведь есть животные, которые не дряхлеют. Голые землекопы, осетры, некоторые акулы и крабы. Конечно, они могут умереть от нападения хищника, от вирусов, но не от старости.

Сейчас ученые испытывают различные препараты на дафниях – маленьких ракообразных. По словам Пешкина, секрет долголетия – в яйцеклетках.

«Если мы с вами не доживем до таблетки от старости, то это из-за того, что очень много в науке сегодня отдано на откуп бизнесу с акцентом на быстрый оборот и прибыль», – говорит исследователь и продолжает: «Когда меня спрашивают: "А когда ты начнешь торговать таблетками от старости?" - я честно говорю: "Не знаю, скорее всего, мы с вами до этого не доживем". Услышав такие слова, потенциальные инвесторы отвечают: "Спасибо, было интересно с вами поговорить. Всего доброго"»

Всего 20 лабораторий в мире занимаются этой проблемой, что очень мало.

РК

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