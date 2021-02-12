Ученые: древние арии медвежьих накидок не носили

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12 февраля 2021, 14:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Вячеслава Шишкоедова (из архива Южноуральской панорамы)

На ютуб – канале «Гранада пресс» вышел новый выпуск программы «Старье-ё-моё».

Почему волчьи шкуры были не в моде в Аркаиме и чем топили очаги люди Бронзового века? Новая серия программы «Старьё-ё-моё» рассказывает о суровости «бронзовых» зим на Южном Урале и целой россыпи редких исторических деталей, о которых не расскажут даже на уроке истории. Герой нового выпуска, Иван Семьян, директор международной ассоциации экспериментальной археологии «Археос», руководитель лаборатории экспериментальной археологии НОЦЕИ ЮУрГУ (НИУ).

Цитата, Иван Семьян: «Сначала у ученых была точка зрения, что в бронзовом веке на Южном Урале было существенно теплее. Но последние исследования говорят о том, что тогда было едва ли не холоднее, чем сегодня. По крайней мере не теплее точно. Люди жили в суровых климатических условиях. Вдобавок люди, которые построили Аркаим, судя по всему, являются мигрантами с в территорий с более теплым климатом. Им приходилось здесь не просто выживать, но и адаптироваться».

Ученый рассказал, почему жители Аркаима учились одеваться у лесных жителей Урала? Чем не угодили аркаимовцам накидки из медвежьих шкур и почему строили колодец внутри каждого дома?

Напомним, проект медиахолдинга «Гранада Пресс» рассказывает о разных бытовых мелочах из истории Южного Урала. В рамках проекта своими знаниями и свежими открытиями делятся южноуральские историки.

К сведению: в предыдущем выпуске «Старье-ё-моё» подписчики ютуб – канала «Гранада пресс» узнали все тайны дореволюционных южноуральских торжеств посвященных празднованию Нового года и Крещения.