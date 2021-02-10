Учёные научились прогнозировать возникновение болезни Альцгеймера

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10 февраля 2021, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

В начале прошлого века учёные попытались описать, как происходит предстарческое слабоумие. Отчасти им удалось это сделать. Современные исследователи выяснили, что в нейронах образуется предшественник вредных отложений - амилоиды. От них в дальнейшем отщепляются опасные для организма пептиды.



В Колумбийском университете Нью-Йорка обнаружили возможность определения симптомов болезни Альцгеймера за четверть века вперёд. Тестирование проводилось на мышах. Результаты были получены благодаря анализу протеинов, участвующих в патологическом процессе при заболевании. Он усиливается аномальным белком, который активизирует активность генов APLP и CHL. Содержание тай-белков у особей, которые предрасположены к заболеванию, на порядок выше, чем у здоровых.



Учёные не исключают, что им удалось разработать надёжный тест для определения наследственных факторов, влияющих на развитие заболевания. Специалисты медицинской школы «Маунт Синай» в Нью-Йорке считают, что избежать заболевание можно посредством генетического редактирования. При этом важно, чтобы человек своевременно проходил обследование, и сдавал анализы. Это гарантированно исключит возникновение серьёзных проблем в старости.



