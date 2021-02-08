Губернатор Челябинской области побывал в НИИ радиотехнических комплексов

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8 февраля 2021, 13:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ] Источник: телеграм - канал Южноуральская панорама

"Южноуральская панорама"

Сегодня, 8 февраля, в День российской науки губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских ученых и пожелал им новых успехов, открытий и интересной работы на благо региона и страны.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на телеграм – канал "Южноуральская панорама" в День российской науки губернатор также посетил АО «Научно-исследовательский институт по измерительной технике - радиотехнические комплексы». Челябинский научно-исследовательский институт занимается сегодня разработкой и производством средств навигации. Создание средств навигации ведется институтом, как для оборонного комплекса страны, так и для гражданской авиации. Напомним, что на территории челябинского аэропорта у института работает площадка для испытаний.

Губернатору продемонстрировали оборудование, которое придумали и произвели здесь же. К слову, за последние пять лет институт запатентовал восемь изобретений.

Стоит отметить, что в списке продукции института значится комплекс управления воздушным движением и посадкой летательных аппаратов для крейсера «Адмирал Кузнецов». На данный момент институт сотрудничает с Индией, Вьетнамом, Белоруссией, Казахстаном.