Учёные-физики получили новое состояние материи

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4 февраля 2021, 21:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Группа учёных из ФРГ и Польши под руководством Иоахима Грефе из Института интеллектуальных систем Макса Планка обнаружили, что, когда электронные спиновые волны конденсируются, они образуют новое экзотическое состояние вещества, которое обладает повторяющимся рисунком в пространстве и во времени.

В ходе эксперимента физики использовали квазичастицы магноны для формирования нового состояния материи, называемого пространственно-временным кристаллом. Также учёные изучили, как в этом состоянии вещество взаимодействует с другими квазичастицами. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Структуры, названные кристаллами пространства-времени, или темпоральными кристаллами, впервые получены экспериментально в 2017 году на основе неравновесных систем, симметрию в которых нарушали с помощью лазерного или микроволнового излучений.

В 2019 году учёные предложили физическую модель квантового кристалла времени на основе системы кубитов с многочастичными нелокальными взаимодействиями.