Учёные-физики получили новое состояние материи

Группа учёных из ФРГ и Польши под руководством Иоахима Грефе из Института интеллектуальных систем Макса Планка обнаружили, что, когда электронные спиновые волны конденсируются, они образуют новое экзотическое состояние вещества, которое обладает повторяющимся рисунком в пространстве и во времени.
В ходе эксперимента физики использовали квазичастицы магноны для формирования нового состояния материи, называемого пространственно-временным кристаллом. Также учёные изучили, как в этом состоянии вещество взаимодействует с другими квазичастицами. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.
Структуры, названные кристаллами пространства-времени, или темпоральными кристаллами, впервые получены экспериментально в 2017 году на основе неравновесных систем, симметрию в которых нарушали с помощью лазерного или микроволнового излучений.
В 2019 году учёные предложили физическую модель квантового кристалла времени на основе системы кубитов с многочастичными нелокальными взаимодействиями.