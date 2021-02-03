На языке атомов, с интонацией Эйнштейна

Аргументы Недели → Наука 13+

3 февраля 2021, 12:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Серия праздничных мероприятий к первому юбилею. Завтра, Информационному центру по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска исполнится десять лет.

В суперсерию торжеств войдут традиционная официальная встреча с партнёрами центра, юбилейный онлайн-выпуск устного журнала «Язык Эйнштейна» и оригинальная проверка научной осведомлённости – игра, под названием «Красиво атомы сложились» (КАС).

Игра «Красиво атомы сложились: просто фантастика» пройдет в онлайн-формате 4 февраля. В 16:30 ИЦАЭ приглашает всех интеллектуалов принять участие в этом командном соревновании.



Напомним, КАС – это целая серия фантастических туров с рядом подсказок в каждом. Командам необходимо угадать личность, природный или искусственный объект, фантастического персонажа или автора. Стоит отметить, что подсказки будут предлагаться от самой сложной, до самой простой. Максимум баллов получает команда, воспользовавшаяся сложной подсказкой. Скорость выполнения задания также приносит балльный максимум.

Участникам необходимо не только собрать команду и зарегистрироваться по ссылке, находящейся под трансляцией, но и заранее придумать название команды.

Игра пройдёт в режиме онлайн - https://youtu.be/ajsVX36Ysa8?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Вечером, 4 февраля, в 19:30 стартует выпуск устного журнала «Язык Эйнштейна». Журнал один из самых необычных проектов сети ИЦАЭ. Он обязательно понравится любителям свежих научных новостей и событий, от учёных в формате научного ток-шоу в стиле «Прожекторперисхилтон».

Приуроченный к юбилею выпуск «Языка Эйнштейна» будут вести физик Александр Герасимов, радиобиолог Евгения Блинова и пресс-секретарь Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Лия Захарова.

Как получать энергию из чёрной дыры, как радиация способна уничтожать коронавирус и из чего состоит волшебный напиток, способный предотвращать рак? Гости-спикеры обещают обсуждать только самые «горячие» и живые научные вопросы. Модератором нового выпуска станет преподаватель креативного мышления школы «Икра», победитель Лиги чемпионов игры «Мозгобойня», член Союза журналистов России Рифат Абдрашитов.

Кроме всего прочего, гостей и сотрудников ИЦАЭ Челябинска удивят еще несколькими не менее долгожданными подарками. В новом помещении ИЦАЭ будущих посетителей порадует обновлённый кинозал с 9-метровым светодиодным экраном и целый набор разнообразных познавательных программ. Интересны любознательным будут зона коворкинга, выставочная площадка и конечно же кухня, заботливо организованная для сотрудников.

Напомним, трансляция пройдет по ссылке - https://vk.com/video-24164973_456239127?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Для сведения: 4 февраля будет также объявлен конкурс на лучшее поздравление от посетителей центра. Более подробно о конкурсе можно узнать в группе ИЦАЭ ВКонтакте: https://vk.com/icae74?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link