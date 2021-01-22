В Москве мужчине пришили руку к животу, чтобы избежать ампутации

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22 января 2021, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Необычную операцию так называемым итальянским методом сделали в Москве. Мужчина получил травму на стройке, возникла гематома. Ситуация стала критической, потому что россиянин несколько дней тянул и не обращался за медицинской помощью.

Когда у пострадавшего появились признаки интоксикации, его срочно доставили в больницу. Врачам пришлось экстренно провести операцию. На левой руке были практически оголены мышцы.

Чтобы не ампутировать конечность, хирурги пришили руку к животу с помощью особой технологии. После недели в реанимации пациент чувствует себя хорошо. Рука прижилась на новом месте.