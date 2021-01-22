В Москве мужчине пришили руку к животу, чтобы избежать ампутации
22 января 2021, 15:38[ «Аргументы Недели» ]
Необычную операцию так называемым итальянским методом сделали в Москве. Мужчина получил травму на стройке, возникла гематома. Ситуация стала критической, потому что россиянин несколько дней тянул и не обращался за медицинской помощью.
Когда у пострадавшего появились признаки интоксикации, его срочно доставили в больницу. Врачам пришлось экстренно провести операцию. На левой руке были практически оголены мышцы.
Чтобы не ампутировать конечность, хирурги пришили руку к животу с помощью особой технологии. После недели в реанимации пациент чувствует себя хорошо. Рука прижилась на новом месте.
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