Учёные обнаружили новый путь проникновения коронавируса в лёгкие

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21 января 2021, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские учёные в результате комплексного изучения действия коронавируса пришли к выводу, что каналом его проникновения в человеческий организм является не только белок ACE2, но и AXL. Он считается наиболее активным элементом в клетках органов дыхания людей.



Всего учёные подвергли исследованию порядка двух десятков белков. После были измерены уровни белков в поражённых вирусом органах. Активность ACE2 в лёгких и бронхах оказалась слабой. Во время исследования особое внимание было уделено белку AXL. Он отвечает за регуляцию ряда физиологических процессов. Если его активность не подавлять, он становится одним из главным каналов проникновения опасного патогена.



Благодаря полученным в ходе исследования результатам, ученные смогут по другому подойти к производству антивирусных препаратов. Китайские исследователи не исключают, что в результате новых знаний будут выявлены ранее неизвестные корецепторы на клетках, «вступающие в контакт с коронавирусом».



Специалисты считают, что чем больше будет определено каналов, через которые вирус проникает в клетки, тем больше шансов разработать комплекс защитных мероприятий. Точное определение путей попадания позволит создать лекарственные средства, которые смогут подавить и новые виды коронавируса.



