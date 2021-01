Отходы Тырныаузского ГОКа угрожают экологии Северного Кавказа и Каспийского моря

Аргументы Недели → Наука 13+

Масштабы негативного влияния хозяйственной деятельности человека в горнопромышленных районах добычи полезных ископаемых в регионах Северного Кавказа иногда превосходят размеры геологических и геохимических процессов, протекающих на Земле. ФГБУ Высокогорный геофизический институт (КБР, город Нальчик) и Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике провели совместный экологический мониторинг проблемы Тырныаузского горно-обогатительного комбината (ГОК), производящего добычу вольфрамо-молибденовых руд.

Вольфрамо-молибденовый комбинат в Кабардино-Балкарии расположен около города Тырныауза, а его хвостохранилище (комплекс сооружений для хранения радиоактивных, токсичных и других отходов обогащения полезных ископаемых – «АН») расположено в бассейне реки Гижгит.

Тырныаузское месторождение было открыто в 1934 году. В 1980-х годах на базе этого месторождения был создан крупнейший в России горно-металлургический комбинат, который давал до 80% союзной потребности в вольфрамо-молибденовом концентрате.

Для складирования прошедшего обогащение сырья бывшего Тырныаузского горнообогатительного комбината (ТГОК) (пульпа) в 1966 году была возведена платина и различные объекты для направления отделяющийся от пульпы воды в русло реки Баксан.

При размещении промышленных отходов необходимо учитывать особенности территорий развития экзогенных геологических процессов (ЭГП: селей, оползней, лавин и другое), а Северный Кавказ — это в основном горная и предгорная территория, где ЭГП – частое явление. Вот и выходит, что примером неудачного размещения отходов являются хвостохранилища в Тырныуазе, а также старые хвостохранилища в Северной Асетии (Ардон).

В работе сотрудников Института географии Российской академии наук (город Москва, Россия) И.В. Мальневой и Н.К. Кононовой доказано, что ряд мелких притоков реки Гижгит являются селеносными. Сели подпитываются за счет подрезки склонов и русловой отмостки и могут сформировать вынос от 10 до 100 тыс. м3 грязекаменной массы.

А при строительстве сооружений ГОКа вероятность формирования селей в этом районе не учитывалась. По данным комбината «Гипроникель», проектировавшего данные сооружения, бассейн реки Гижгит не представляет опасности с точки зрения формирования селей, в то же время как она все же является селеносной. На частоту и силу этого явления влияет то, как размещаются и эксплуатируются места хранения отходов горных руд. К тому же хвостохранилище в настоящее время переполнено, объем хвостов составляет более 110 млн. м3. Жидкие отходы (хвосты), фильтруясь через земляную плотину и берега, загрязняют грунтовые воды и реки. В составе хвостов отмечается очень высокое содержание ядовитых химических веществ. Их концентрация от 100 до 1000 раз превышает предельно допустимую (ПДК) в грунтах, жидких и сухих отходах хвостохранилища.

Возможный прорыв плотины хвостохранилища неизбежно приведет к формированию колоссального селевого потока, содержащего все эти ядовитые химические вещества. Вероятность прорыва плотины в настоящее чрезвычайно высока в связи с разрушением специальных устройств (шлюзов, тоннелей), обеспечивающих спуск воды в реку Баксан.

Общая площадь гидротехнического сооружения (ГТС) или попросту хвостохранилища составляет 98 Га. За весь период эксплуатации в нем накопилось 119,47 млн. куб. метров ядовитых отходов обогатительного процесса.

Первым предупреждением катастрофы были события июня 2002 года, когда в горах выпали обильные дожди. Специалисты института «Севкавгипроводхоз» (Э.В. Запорожченко и др.) утверждают, что, если бы еще 1–2 часа продолжились осадки в бассейне реки Гижгит, катастрофа была бы неминуемой. Селевыми массами был закупорен сток и воды устремились в хвостохранилище.

Активность селей и связанных с ними оползней и эрозии, и, соответственно, высокая вероятность природно-техногенной катастрофы, обусловлена, прежде всего, гидрометеорологическими условиями – количеством осадков за год, за селеопасный сезон и т.д. К сожалению, долгосрочные прогнозы после распада СССР стали большой роскошью, не только гидрометеорологические, но и по сейсмической активности. Единственные качественные метеорологические наблюдения на этой территории ведутся на метеостанции Терскол, но она расположена почти в 40 км и более чем на 500 метров выше реки Гижгит.

В 2014 году опасная ситуация в Тырныаузе повторилась. Атмосферные осадки вызвали переувлажнение склонов, активизировались оползневые и селевые процессы.

По прогнозам интенсивных ливней в Приэльбрусье, по наблюдениям метеорологов, стали наиболее вероятны в мае и июне. Следственно, в бассейнах рек КБР в настоящее время сход селевых потоков ливневого генезиса приходится на май и начало июня. В основном сход селевых потоков происходит по сухим балкам бассейнов рек, имеющих северную экспозицию. Объемы селевых масс достигают 100000 м3.

В связи с изменением режима осадков увеличивается опасность подобных селей в бассейне реки Гижгит. С начала 2017 года проводились неоднократные совместные обследования представителями МЧС, Ростехнадзора и Высокогорного геофизического института. Отслеживалось изменение рельефа и наполняемость гравийной массой площадки, прилегающей к входному порталу противоселевого тырныаузского тоннеля №2, в случае переполнения которого последует перелив вод реки Гижгит в чашу хвостохранилища, что приведет к его прорыву.

За сбросом большого количества воды содержащий тяжелые металлы в реку Баксан последует подтопление ряда населенных пунктов, расположенных ниже по течению и заражение экосистемы акваторий рек Баксан и Терек затем насыщенные ядовитыми веществами воды, окажутся Каспийском море.

Впрочем, повышенное загрязнение вод наблюдется уже достаточно долго. Так в докладе правительству КБР о мониторинге состояния реки Терек за 2001 год указанно, что в воде в контрольном пункте было обнаружено превышение ПДК по содержанию: молибдена в 4-8 раз, вольфрама - в 4 и меди - в 2 раза. Следовательно, уже начали проявляться пугающие признаки возможной (или грядущей) региональной экологической катастрофы, выразившаяся в загрязнении экологически опасными элементами части среды (гидросферы) обитания человека.

Кроме того, в научной работе, опубликованной в 2017 году — Анатолия Гурбанова, Станислава Винокурова, Алексея Лексина, Лады Цукановой, Александра Шевченко пробы, взятые в 5 контрольных пунктах в долине реки Баксан, дали неутешительные результаты. Места отбора проб были выбраны таким образом, чтобы отображалась степень загрязнения реки Баксан в зависимости от воздействия на нее водотоков, дренирующих горные выработки и хвостохранилища Тырныаузского комбината.

Выявлено, что наблюдается отчетливая тенденция увеличения поступления следующих металлов и металлоидов: Li (литий); Be (бериллий); В (бор); Si (кремний); S (сера); V (ванадий); Mn (марганец); Fe (железо); Co (кобальт); Zn (цинк); As (мышьяк); Y (иттрий); Mo (молибден); Cd (кадмий); Sb (сурьма); W (вольфрам); Tl (таллий).

Содержание в воде Al (алюминий), Ba (барий), Bi (висмут) выглядят намного катастрофичнее. Масштабы техногенного загрязнения за один летний месяц промышленными отходами комбината реки Баксан были приблизительно оценены по количеству (в кг) выносящихся ею металлов и металлоидов (оно рассчитано по концентрациям элементов в мкг/л) на отрезке между контрольными пунктами по дебиту воды (в м3/сутки). Расчеты показали, что суммарный вынос металлов и металлоидов составил 3 256 063 кг.

В настоящее время в КБР предложен проект рекультивации хвостохранилища ТГОК. Однако существенных мер до сих пор никем не предпринято, кроме введения мониторинга. Неужели вначале нужно убить все живое, чтобы потом потратить в 1000 раз больше денег и не меньше столетия на восстановление почв, рек и экосистемы в целом? На сегодняшний день в связи с возобновлением деятельности Тырныаузского ГОКа рекультивация запланирована на текущий, 2021 год. А добыча руд по планам должна возобновиться к 2023 году.