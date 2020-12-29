Статью хабаровского биолога отыскали и опубликовали спустя 30 лет

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29 декабря 2020, 00:05 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В 1987 году Светлана Шлотгауэр изучала флору Шантарских островов в Охотском море. Биолог написала статью об обнаруженных там уникальных растениях, которые живут на камнях лучше, чем на земле. Материал ученая направила в журнал «Дальний Восток».

- Статья была очень большая. Редактор ее изучал, но в финальную версию журнала так и не включил, - рассказала биолог телеграм-каналу Mash.

Позже редактор журнала о материале забыл. Редакция отправила статью по тому адресу, где ранее жила Светлана Шлотгауэр, но к тому моменту она уже успела переехать. В 2020-м новые жильцы квартиры во время уборки случайно обнаружили папку. Они решили непременно найти автора статьи, пылившейся десятки лет.

Биологу сейчас 79 лет. Она продолжает работать. Исследование удивительных растений, которые она описала в забытом материале, не потеряло актуальности и сегодня. Текст был доработан и опубликован в журнале Русского географического сообщества.