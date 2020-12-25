После указа о повышении зарплат учёным их штат стремительно сократился

Аргументы Недели → Наука 13+

25 декабря 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

В 2012 году президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат научным сотрудникам. В большинстве случаев приказ исполняется, однако штат научных работников и учёных стремительно сократился. Формально президентский указ не имеет к этому никакого отношения, при этом половина отечественных учёных отрицательно оценивает положение науки в государстве. В Счётной палате считают, что планового показателя по увеличению зарплат не смогли достигнуть только в 22 регионах.



При начислении оплаты труда большое значение имеет принадлежность научной организации к федеральному, региональному или местному уровню. Относящиеся к федеральному центру, имеют высокий уровень исполнения указа президента. Оплата труда научных работников в таких заведениях увеличилась на 270%, чего не скажешь о региональных организациях.



Серьёзный дисбаланс в оплате труда привёл к значительному оттоку научных кадров в крупные мегаполисы. В итоге в субъектах наблюдается снижение интереса у молодёжи к науке. За последние 5 лет количество молодых людей, занятых исследовательской и научной деятельностью, сократился на 13%. Серьёзной проблемой, по мнению президента Российской академии наук Александра Сергеева, является недостаточное финансирование. В год на данные цели выделяется только 1,1% ВВП, в то время как в Европе - более 4%.



