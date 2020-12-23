Человечеству нужно снизить число дегенератов

Аргументы Недели → Наука 13+

23 декабря 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

На фоне научно-технического прогресса мы разучились думать и действовать, а каждое поколение глупее предыдущего. Самое печальное, что миллионы людей готовы в это поверить.



Статистика подтверждает: как вид мы достигли немыслимых высот. Средняя продолжительность жизни в развитых странах – под 80 лет. При родах умирает менее 1% младенцев. Треть взрослых людей в Германии или Франции после школы обучались в университетах не менее 4 лет! Хотя 200 лет назад пропорция была обратной: трети младенцев так и не суждено было встать на ноги, а высшее образование получало менее 1% населения. Обычный современный европеец способен совершать действия, которые показались бы наполеоновскому солдату непосильно сложными: заполнить тест ЕГЭ, воспользоваться каршерингом, подобрать диету при повышенном холестерине. Но есть эксперты, которые уверяют, что наши правнуки будут чуть ли не имбецилами. Главную причину нашего вырождения видят в искусственном интеллекте и в институтах, которые мотивируют нас лоботрясничать.



Каждый седьмой гражданин России 35–44 лет живёт с родителями. Похожая ситуация наблюдается и в странах Европы, и в США. В Испании с родителями живут 67% молодых людей от 18 до 29 лет, в Италии – 60%. Полмиллиона взрослых британцев материально зависят от родителей, которые снимают им квартиру, например. Это, конечно, не признак деградации, но звоночек: люди не могут самостоятельно выжить даже в самом комфортном из миров.



По мнению датского психолога из Орхусского университета Хельмута Нюборга, , нужно уменьшить нагрузку на умных женщин, а глупым платить за то, чтобы они не имели детей. Это совершенно необходимая мера для того, чтобы снизить число дегенератов. Стэнфордский профессор Джералд Крэбтри доказывает, что человеческий интеллект достиг пика своего развития несколько тысяч лет назад, и с тех пор наши умственные и эмоциональные способности медленно деградируют. А у каждого следующего поколения возникает от 25 до 65 новых мутаций ДНК.



Создаётся впечатление, что многие исследователи просто подгоняют данные под нужные им результаты. А ситуация к этому располагает – в моде исследования на основе ИИ и «больших данных». Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в 2030 г. в мире станет вдвое больше слабоумных. Разве это не доказательство вырождения? Если разобраться, то нет, не доказательство. Во-первых, в развитых странах увеличилась продолжительность жизни, а чем больше стариков – тем больше болезни Альцгеймера. Во-вторых, деменцию стали чаще регистрировать. Раньше в психиатрических больницах говорили, что не занимаются «обычным» старческим маразмом. А сейчас эта напасть входит во многие медицинские страховки, и заниматься ею приходится чаще.



В пику пессимистам прорывается голос доктора Джеймса Флинна – американского психолога, который в 1984 г. вычислил, что с 1932 по 1978 год в США средний показатель IQ увеличился почти на 14 пунктов. Он выдвинул гипотезу, что на самом деле человечество умнеет с каждым поколением, и нашёл так много подтверждений в разных странах, что этот статистический феномен нарекли «эффектом Флинна».



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».



