Редчайшее астрономическое явление сближение Юпитера и Сатурна произойдет 21 декабря

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20 декабря 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото с сайта nasa.gov

Редчайшее астрономическое явление большое сближение Юпитера и Сатурна произойдет в понедельник, 21 декабря, в вечернем небе.

Российский астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Денис Денисенко уточнил, что уникальное явление, первое за 794 года, смогут наблюдать жители Европейской части России через полчаса после заката, - сообщает URA.RU. Наблюдать за сбижением двух газовых гигантов Солнечной системы смогу как люди со специальной техникой — телескопами, "сильными" биноклями и подзорными трубами, так и те, кто будет смотреть на Юпитер с Сатурном невооруженным взглядом.

Юпитер и Сатурн начали сближение летом и окажутся друг от друга на расстоянии около пяти астрономических единиц, то есть 750 миллионов километров. Астрономы NASA недавно показали, как Юпитер подходит к кольцам Сатурна.