Огромный айсберг напугал ученых

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19 декабря 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

движение айсберга А68 на фото globallookpress.com/ ESA

Антарктический айсберг колоссальных размеров приблизился к острову Южная Джорджия. Его площадь 4200 квадратных километров. Этот ледяной колосс может нанести чудовищный ущерб природе. Это пугает ученых.

Ученые уже несколько недель наблюдают за движением айсберга А68А. По последним данным его площадь составляет 4200 квадратных километров. И он уже в 50 километрах от острова Южная Джорджия.

«На этой неделе айсберг приблизился к западному краю шельфа острова», — говорит Герант Тарлинг, океанограф Британской антарктической службы. «Он столкнулся с сильными течениями, которые заставили его повернуть почти на 180 градусов», - пояснил он.

Ученые называют новый маршрут айсберга временным. Через некоторое время он столкнется с другим течением, и оно может повлиять на движение арктического колосса. В пятницу айсберг был в 50 километрах от острова Южная Джорджия. Пока он удаляется. Если его развернет, он может столкнуться с шельфом.

Природа Южной Джорджии богата. И это столкновение может стать причиной экологической катастрофы.