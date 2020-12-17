Китайский лунный зонд с образцами вернулся на Землю

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17 декабря 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Рано утром в четверг по пекинскому времени беспилотный космический корабль «Чанъэ-5» вернулся на Землю с образцами лунного грунта, сообщает государственное информационное агентство Китая «Синьхуа».

Образцы были взяты из ранее не посещавшейся области Луны, это произошло впервые за последние 50 лет.

По данным Национального космического управления Китая (НКУК), капсула с образцами приземлилась в районе Сизиванг Баннер, который находится к северу от автономного района Внутренняя Монголия Китая, это произошло около 2 часов ночи четверга по пекинскому времени (13 часов вечера среды).

Ракета с китайским лунным зондом «Чанъэ-5» была запущена с площадки космического центра Вэньчан 24 ноября. Зонд, назван в честь древней китайской богини луны.

Он приземлился на видимой стороне Луны 1 декабря, на массивной лавовой равнине, известной как Океан бурь. По данным НАСА, это большое темное пятно могло быть «шрамом» от гигантского метеорита, создавшего древнее море магмы.

Образцы, взятые из этого района, могут помочь ученым больше узнать о происхождении Луны.