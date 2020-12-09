Японские ученые работают над раскрытием тайны появления жизни на Земле

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9 декабря 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В ночь с 5 на 6 декабря на закрытом военном полигоне на юге Австралии приземлилась на парашюте тяжелая капсула диаметром 40 сантиметров. В ней находились собранные японским космическим зондом «Хаябуса-2» («Сокол-2») образцы грунта с далекого астероида, изучение которых, как надеются в Токио, может пролить свет, в том числе, и на тайны появления жизни на Земле. Первый этап операции потребовал шести лет напряженной работы и невероятного космического путешествия длиной 5,2 миллиарда километров.

В конце 2014 года с японского космодрома на острове Танэгасима стартовала тяжелая ракета-носитель, отправившая в полет зонд «Сокол-2». Его целью был астероид диаметром всего 900 метров, находящийся на расстоянии 300 млн километров от Земли. Этому малому космическому телу японцы дали название «Рюгу» («Дворец дракона») в честь популярной сказки о путешествии молодого рыбака, который угодил к загадочному владыке океанских глубин, но сумел вернуться домой. При этом он привез с собой из подводной резиденции дракона шкатулку с подарком.

В 2018 году «Хаябуса-2» достиг своей цели и превратился в искусственный спутник астероида, чтобы тщательно изучить его поверхность и выбрать место для посадки. Возникли сложности, поскольку «Рюгу» был покрыт неровными острыми камнями, на поиск площадки ушло много времени. Для этого впервые в истории космонавтики на астероид были сброшены небольшие самоходные роботы, передавшие детальную информацию о его рельефе.

В феврале 2019 года «Сокол-2» все же совершил посадку и собрал образцы грунта с поверхности «Рюгу». Он повторил успех своего предшественника, первого «Сокола», который в 2005 году взял пробы пород с поверхности другого астероида и в 2010-м доставил их на Землю. Ученые тогда впервые получили образцы грунта с небесного тела помимо Луны.

Перед «Соколом-2» стояла более сложная задача: добыть пробы из глубинных слоев астероида, которые оставались практически в нетронутом состоянии со времен формирования нашей Солнечной системы примерно 4,6 млрд лет назад. Для выполнения своей миссии «Сокол-2» отделил от себя пушку, которая приблизилась к астероиду и выстрелила в него медным снарядом весом 2,5 кг. Таким образом на поверхности был создан кратер. В июле 2019 года аппарат совершил вторую посадку и взял образцы грунта из недр «Рюгу».

5 декабря 2020 года «Сокол-2», совершив обратный путь, с высоты 220 тысяч км от Земли отделил от себя кассету с драгоценными образцами внеземного грунта. Капсула пронеслась через атмосферу нашей планеты, выдержав нагревание свыше трех тысяч градусов. На высоте 10 тысяч метров она раскрыла парашют и включила радиомаяк. По его сигналам капсулу нашла японская поисковая миссия.

Ученые предполагают, что жизнь во Вселенной могли разносить обломки малых небесных тел типа «Рюгу». Исследование добычи «Сокола-2», как надеются специалисты, поможет проверить такие предположения.

Сам зонд отправился в новое путешествие. Теперь аппарат должен совершить путь к новому астероиду, который, как и «Рюгу», находится между орбитами Земли и Марса. К этому небесному телу диаметром всего 10 метров «Сокол-2» должен подлететь в июле 2031 года.