Коровы, которые спасают человечество. Интересное о страшном

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7 декабря 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Во второй половине 17 века учёным удалось открыть бактерии. Но вирусы в обычный световой микроскоп невозможно разглядеть. Их удалось заметить почти через два века, когда немецкие агрономы начали нести серьёзные убытки из-за поражений листьев табака. Аграрии оплатили исследование патологии, но конкретного результата получить не удалось.



Проблема заболевания табака интересовала и российского учёного Дмитрия Ивановского. После серьёзного изучения патогена он понял, что перед ним новый инфекционный агент. Из вируса табака учёные научились делать различные вакцины. К примеру, учёные МГУ им. М.В. Ломоносова разрабатывают на основе данного вируса вакцину от коронавируса.



На сегодняшний день известно, что вирусы находятся во всех экосистемах. Они способны поражать любые организмы. Учёным удалось выявить несколько тысяч вирусов, но не исключено, что их намного больше. Вирусы классифицируются по типу молекул, форме белкового контейнера.



Первая вакцина против вируса была создана в конце 18 века. Английский учёный Эдвард Дженнер на основе коровьей оспы смог предотвратить распространение натуральной оспы, которая являлась одним из самых опасных заболеваний за всю историю. Слово «вакцина» с латинского языка переводится как «корова». Иммунизация смогла спасти миллионы человеческих жизней. Благодаря вакцинам человек не умирает от столбняка при порезах и ссадинах, оспы, кори и многих других.



