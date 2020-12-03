Ученые выяснили, что в космосе одно облако жрет другое

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3 декабря 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Космический зонд обнаружил разрушительные процессы в космосе. Одно Магелланово Облако пожирает другое. Это выяснилось во время работы астрономов над 3d-картой Млечного пути.

Спутник Европейского космического агентства передал данные о разрушительных процессах за пределами Млечного пути. Массивное Большое Магелланово Облако постепенно пожирает более миниатюрное Малое Магелланово Облако. Что делать с этой информацией обывателю не особо понятно. Поэтому ученые поясняют.

«Собранные обсерваторией Gaia Европейского космического агентства данные должны дать ключ к пониманию того, как сформировалась Солнечная система, и с какой скоростью Вселенная расширялась с незапамятных времен», — говорят специалисты.

Новость о пожирании одного облака другим появилась во время составления 3d-карты Млечного пути. Сейчас она уже составлена. Карта содержит достаточно деталей, чтобы астрономы могли измерить ускорение Солнечной системы и вычислить массу галактики. Все это и даст ключ к пониманию того, как сформировалась Солнечная система.