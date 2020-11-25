Температура тела современного человека снизилась на 0,4 градуса

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25 ноября 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Группа ученых из США во главе с профессором Джулией Парсоннет выяснила, что нормальная температура тела современного человека по сравнению с жившим в XIX веке упала примерно на 0,4 градуса. Материалы исследования опубликованы в журнале Science.

Немецкий врач Карл Вундерлих еще в 1851 году провел измерения температуры примерно у 25 тыс. людей и выяснил, что нормой является 36,6 градуса под мышкой и 37 - во рту.

Американские ученые исследовали данные свыше 677 млн измерений с 1860 года и пришли к выводу, что современный человек «похолодел». Так, у британцев при измерении во рту температура уже не 37 градусов, а 36,6. У жителей США этот показатель составляет 36,3 градуса.

Первоначальным выводом ученых явилось то, что за последние сто лет санитарные условия стали лучше, и потому мы реже сталкиваемся с инфекциями, а если и заболеваем, то быстро вылечиваемся. Проще говоря, люди немного остыли, потому что стали более здоровыми.

Гипотезу решили проверить на боливийских индейцах чимане. Современная цивилизация до них еще не добралась. Они ведут натуральный образ жизни, добывая пропитание охотой и рыбалкой и выращивая рис и бананы. Изучая их с 2002 года, ученые заметили, что всего за 18 лет температура тела индейцев снизилась на 0,5 градуса. При этом они не стали меньше болеть и не употребляли лекарств. Феномен этот наука пока объяснить не может.