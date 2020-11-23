Футурист Митио Каку: «Мы станем телепатами - научимся общаться одной силой мысли»

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23 ноября 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Американский физик-теоретик, популяризатор науки и футурист, профессор Митио Каку рассказал о том, как в ближайшие десятилетия нашу жизнь изменят физика и новые технологии.

Он уверен, что 20-е годы XXI века станут десятилетием искусственного интеллекта, а смартфон будет способен получать доступ ко всем сферам человеческой жизнедеятельности.

«Например, если вам понадобится медицинская помощь, вы обратитесь к специальной программе с ИИ, установленной на ваш телефон. Вы будете разговаривать с ботом, который имеет доступ к базам медицинских данных и способен поставить диагноз. Узнать о состоянии организма, проверить сердечный ритм или взять образец крови можно будет в виртуальной клинике внутри смартфона», - считает Каку.

По его мнению, в ближайшем будущем в телефоне человек сможет найти даже бота-инженера или бота-преподавателя.

«Искусственный интеллект расширит наши способности, позволит стать экспертами во всем, что только есть в мире, даст нам возможность контролировать собственный организм и природу, превратит нас в волшебников. Мы станем телепатами — научимся общаться одной силой мысли. Овладеем телекинезом. Уже сегодня мы можем подключить мозг парализованного человека к инвалидному креслу, и он учится управлять им, мысленно отправляя сообщения», - подчеркивает профессор.

Футурист предполагает, что люди в будущем смогут мысленно разговаривать между собой и с компьютерами через импланты. В новом пространстве мы будем передавать друг другу чувства и мысли, а художники смогут визуализировать произведения искусства, созданные в собственном сознании, сразу же распечатывая их на принтере 3D.

«В ближайшем будущем люди начнут печатать себе одежду и обувь. Потребуется всего лишь отсканировать ноги, и принтер сделает ботинки, которые будут вам идеально впору», - утверждает ученый.

По словам Митио Каку, новые возможности человек сможет получить благодаря маленькому импланту внутри головы, и основные компоненты этой технологии уже разработаны. Он отметил, что при всех перспективах развития искусственного интеллекта (ИИ), роботы не могут быть наставниками, и они «вообще очень плохи в межличностных отношениях». Поэтому основной ценностью будущего станет образование.

Профессор считает, что пандемия коронавируса ускорила развитие цифровизации, а победить COVID-19 люди смогут с помощью всё того же ИИ.

«Интересный факт: в аэропорту Хельсинки собак обучили обнаруживать коронавирус за 10 секунд... 10 секунд! Они распознают коронавирус с 95-процентной точностью. А в будущем высокотехнологичные датчики смогут идентифицировать подобные вирусы в считаные секунды», - отмечает футурист.

Митио Каку утверждает, что в настоящий период человечество совершает переход от товарного капитала к интеллектуальному:

«Тони Блэр любил говорить, что Англия получает больше доходов от рок-н-ролла, чем от угледобывающей промышленности. Добыча угля больше не завязана на человеке, британского рабочего заменили машины. Цены на сырье в среднем падают уже 150 лет из-за развития технологий, но интеллектуальный капитал зависит не только от этого. Интеллектуальный капитал, как и рок-н-ролл, требует творческого подхода, воображения, понимания вкусов людей. А роботы ничего в этом не смыслят. Вот почему рок-н-ролл приносит огромный доход, в то время как добыча угля — это технология из прошлого. Мы наблюдаем изменение природы капитализма».

«Почему Джефф Безос, создатель Amazon, — самый богатый человек в мире? Он оцифровал посредника, вот и всё. Посредники — неэффективная часть капитала. Такие препятствия можно устранить с помощью искусственного интеллекта и компьютеров, что и сделал Безос — создал электронного посредника», - подчеркивает эксперт.

Он отмечает и обратную сторону развития технологий:

«Меня волнует нарушение конфиденциальности: наши банковские операции, история звонков и перемещений известны и находятся практически у всех на виду. Но я думаю, это та цена, которую стоит заплатить за удобство».

Профессор обращает внимание на то, что в настоящий момент роботы не настолько умны, как нам это может казаться, и пройдет еще определенный период времени, чтобы их интеллект достиг необходимого совершенства.

«Самые передовые роботы — военные. Они обладают интеллектом, который уступает даже примитивному интеллекту таракана. Если выпустить в лес таракана, он сможет найти себе пару, пищу, укрытие. Но если поместить в лес военного робота, что он будет там делать? Он будет беспрерывно падать, не сможет даже ходить по лесу. Такой робот абсолютно бесполезен — как черепаха, которая опрокинулась на спину и не может подняться», - отмечает Митио Каку.

Он предполагает, что в будущем у человека появится возможность оцифровать свое сознание и создать цифровое бессмертие:

«Уже сейчас предпринимаются попытки создать виртуального двойника на основе оцифровки всех данных о человеке. А в будущем, вместо того чтобы читать книгу, скажем, о знаменитом ученом, вы сможете просто поговорить с ним».

«Наши предки не оставили почти никаких фактов о своем существовании. Зато потомки смогут пообщаться с нами — спросить, что нами двигало, что мы делали сотни лет назад. В библиотеке будущего вы возьмете «живую книгу» и поговорите с Черчиллем или Сталиным», - считает ученый.

По его словам, процветание человечества — это производная науки и технологий. Это и есть ключ к будущему.

«Мы должны воспитывать новые поколения так, чтобы они преуспевали в обществе, основанном на интеллектуальном капитале. В скором времени основными ресурсами станут не уголь, золото, серебро, а инновации, предпринимательство, творчество, лидерство — всё то, что связывают с силой разума», - заключает Митио Каку.