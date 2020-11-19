Ученые нашли исчезнувшего голубого кита

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19 ноября 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото pixabay.com

Полвека назад уничтоженный китобойщиками голубой кит был снова найден. Его обнаружили ученые неподалеку от Южной Джорджии.



Антарктический синий кит считается самым большим животным на планете. Охота на него была столь популярна, что полвека назад этот морской гигант был почти уничтожен китобойщиками.

Ученые долгое время искали его. И наконец, они сумели найти.

«Мы не совсем понимаем, почему синим китам потребовалось так много времени, чтобы вернуться», — пишут морские исследователи в научных работах теперь: «Возможной причиной этого может быть тот факт, что их было убито в Южной Джорджии так много, что у населения была утрачена культурная память о том, что этот район был местом сбора фуража. Возможно, теперь он вновь открыт».

Первый синий кит был обнаружен в ходе двадцати лет научных поисков. Они проводились в период с 1998 по 2018 годы. Но уже в этом году ученые сумели увидеть это морское животное еще 58 раз. Кроме того, исследователи выявили многочисленные акустические сигналы, присущие синим китам. Это дает ученым надежду, что исчезнувший кит возродится.