Руководитель Центра космической погоды рассказал о дозах радиации при авиаперелете: в 5 раз больше, чем в Чернобыле

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12 ноября 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

самолет, фото: pixabay.com

Авиаперелет Москва–Париж, может закончиться получением дозы радиации в 5 раз больше, чем сейчас в окраинах Чернобыля, и в три раза больше, чем в Фукусиме. Об этом сообщил Вячеслав Буров.

Руководитель Центра космической погоды для нужд аэронавигации при Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова рассказал, что во время высокой солнечной активности происходит большое количество протонных вспышек, от них людей защищает магнитное поле Земли. Но в северных широтах защита ослабевает и из-за этого люди и техника там сильнее подвергаются воздействию магнитных бурь.

Авиаперелет Москва–Париж может привести к серьезному облучению, поскольку проходит через те самые северные широты. Эксперт подчеркнул, что от негативного воздействия невозможно защититься, "можно только снизить высоту полета, уйти от другого маршрута или отменить рейс".

По словам Бурова, при получении сведений о крупных вспышках на Солнце, авиакомпании принимают решения об отмене рейсов или изменении воздушных коридоров. Пик солнечной активности прогнозируется в 2024-2025 году.